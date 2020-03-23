الكويت – 23 – 3 (كونا) — أعلن المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد اليوم الاثنين تولي (الإطفاء) بالتعاون مع وزارة الصحة مسؤولية توزيع الأدوية على المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المواطنين والمقيمين بجميع مناطق دولة الكويت خلال فترة حظر التجول الجزئي.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام ب(الاطفاء) إثر اجتماع الفريق المكراد مع وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر لمناقشة آلية توزيع الأدوية تحت إشراف وتعليمات وزارة الصحة.

وقال إنه تم توفير نحو 170 سيارة تابعة للاطفاء بقيادة ضباط وضباط صف الإدارة لتكليفهم بتوزيع الأدوية على المرضى المحتاجين للأدوية من خلال آلية تم وضعها من وزارة الصحة.

وذكر المكراد أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بتسخير جميع إمكانات (الاطفاء) المادية والبشرية تحت تصرف وزارة الصحة العامة. (النهاية) ن ش / م ع ك