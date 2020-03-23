أعلن المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية حمود فليطح اليوم الاثنين تأجيل النشاط الرياضي بكل الألعاب إلى شهر سبتمبر المقبل وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال فليطح في بيان صحفي عقب اجتماع اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصحة وهيئة الرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية إنه بعد تدارس الوضع الصحي في البلاد وبناء على توجيهات وتوصيات السلطات الصحية تم تأجيل النشاط إلى شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف “وضعنا أمامنا الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عندما أكد في خطابه بضرورة احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح كأولوية قصوى تتعدى كل الاهتمامات ولا تلغيها وبعون الله سيكون النصر للكويت على هذا الوباء”.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أسد تقي ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب مدير الهيئة الدكتور صقر الملا وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم ومشاركة وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا.