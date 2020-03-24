أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتية مشعل السيار اليوم الثلاثاء عن توفير 400 سيارة وسائق بشكل مجاني لتوصيل الطلبات من الجمعيات التعاونية داخل المناطق السكنية أثناء فترة الحظر وذك بالتعاون مع إحدى شركات تأجير السيارات.

وقال السيار في بيان صحفي إن هذه الخدمة سيتم توفيرها في كل الجمعيات التعاونية لإيصال المستلزمات التي يحتاجها الأهالي بالمناطق السكنية أثناء فترة الحظر مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تخفيف الإزدحام الحاصل في بعض الجمعيات مع الإستمرار بالعمل بالاجراءات التي حددها الإتحاد لضبط عملية التسوق.

وأكد أن الاتحاد يعمل بشكل متواصل على تطبيق العديد من الأفكار للتسهيل على الأهالي في عملية التسوق في وقت الحظر.

يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تأسس عام 1971 مشكلا بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي في البلاد وقيادته والدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.