اكد سفير دولة الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني اليوم الثلاثاء “التعويل” على وعي المواطنين الكويتيين الموجودين بالأردن و”الثقة” في تفهمهم لحظر التجوال المفروض في البلاد بسبب فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

جاء ذلك في تصريح للديحاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مبينا ان الحكومة الاردنية وبعد فرضها حظر التجوال الشامل منذ السبت الماضي بدأت تدريجيا بوضع آليات معينة تمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على المواد والخدمات الاساسية ضمن جداول زمنية محددة.

واضاف ان هذا الوضع “غير الاعتيادي” يتطلب من جميع المواطنين وعلى الأخص الطلاب والطالبات “مسؤولية اكبر.. هم على قدرها بإذن الله تعالى” مؤكدا حرص السفارة الكويتية على تذليل الصعوبات قدر الامكان امام الرعايا الكويتيين.

واشار في هذا الصدد الى ان السفارة الكويتية في الأردن وبالتنسيق مع المكاتب الفنية الملحقة والسلطات الأردنية المعنية قامت بتخصيص بعض الفنادق للمواطنين العالقين في الاردن ووفرت جميع الاحتياجات المعيشية والحياتية اللازمة لهم من خلال فريقي طوارئ وطبي.

ولفت الى ان وزارة الخارجية الكويتية وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية العليا على احاطة كاملة بأوضاع الرعايا الكويتيين مشددا على ان الحكومة الكويتية لن تألو جهدا لضمان الرعاية اللازمة لمواطنيها.

واكد اهمية التعاون المشترك من الجميع لتجاوز هذه المرحلة وتحقيق السلامة للجميع مجددا مناشدته للمواطنين التواصل مع السفارة على ارقام الطوارئ عند اي استفسار او طلب على مدار الساعة 0096265675135 و0096265675136 و0096265675137 وعلى الخط الساخن 00962793202020.

وكانت الحكومة الاردنية قد فرضت منذ السبت الماضي حظرا للتجول حتى اشعار اخر على سكان المملكة وعددهم نحو عشرة ملايين نسمة تمركز على أثره الجيش الاردني على مداخل ومخارج المدن وفي ارجاء البلاد ضمن اجراءات الوقاية من انتشار الفيروس.

وسبق وان علقت الحكومة الدراسة في المؤسسات التعليمية وحركة الطيران ومنعت التجمعات العامة واغلقت المواقع السياحية.