ناشدت سفارة دولة الكويت في قبرص المواطنين الكويتيين اليوم الثلاثاء بضرورة الالتزام بحظر التجول الكلي الذي فرضته السلطات القبرصية في جميع انحاء الجزيرة اعتبارا من اليوم وحتى ال13 من ابريل المقبل.

ودعت السفارة في بيان مواطنيها الالتزام بالقرار الصادر من الحكومة القبرصية والحد من تحركاتهم وتنقلاتهم غير الضرورية حفاظا على سلامتهم الصحية ولعدم تعرضهم للمسائلة القانونية في حالة مخالفتهم لقرار حظر التجوال.

كما دعت المواطنين الكويتيين الى التواصل معها عبر هاتف الطوارئ (رقم: 35796389996+) على مدار الساعة في حالة الضرورة أو طلب المساعدة.

وكانت السلطات القبرصية قد اعلنت عن اغلاق الجزيرة وفرض حظر تجول تام حتى ال13 من ابريل المقبل لمكافحة انتشار الفيروس.