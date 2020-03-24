أهابت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء بالمواطنين المتواجدين في الخارج في الدول التي تشملها عملية إعادة المواطنين الالتزام بالقوائم المعدة من قبل السفارة وفق المعايير التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة لتنظيم عملية العودة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي على عدم التواجد في المطار إلا لمن أدرج اسمه في تلك القوائم وتم إبلاغه من قبل السفارة بذلك حرصا على راحة المواطنين وإبعادهم عن أماكن التجمعات.