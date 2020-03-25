اعتمدت وزارة التربية الكويتية اليوم الأربعاء التقويم الدراسي الجديد وذلك خلال اجتماع مجلس الوكلاء الذي ترأسه وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي بحضور جميع الوكلاء المساعدين في الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن التقويم الجديد يشمل المرحلة التكميلية للفصل الدراسي الحالي للعام الدراسي الحالي وكذلك التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي وذلك من منطلق التصور المقدم من قبل التعليم العام ووضع بعض التعديلات عليه مع تقديم تصور نهائي للتقويم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أنه تمت الموافقة على سفر المعلمين والمعلمات من الوافدين إلى بلدانهم من غير نموذج الخروجية وذلك بعد التنسيق الذي اتخذ مع وزارة الداخلية من أجل سفرهم خلال فترة الإجازة الصيفية وعودتهم قبل بدء الدراسة كما وافق المجلس على أن يتمتع الموجهون الفنيون بإجازتهم أسوة بالمعلمين.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش كيفية الاطلاع على تسهيل الإجراءات التي قامت بها الوزارة مع العديد من جهات الدولة بتسخير عدد من مدارسها ومرافقها لوزارة الداخلية والجمعيات التعاونية ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى وزارة الصحة.

وبينت أن ذلك يأتي من منطلق الشراكة المجتمعية وتضافر كل جهود الدولة مع بعضها وتسخير كل الطاقات البشرية والفنية تحت تصرف الجهات الحكومية لمواجهة هذا الوباء العالمي وانجاح خطة الحكومة في هذا الصدد.

وأفادت أنه تم الإطلاع على الجهود القائمة على تجهيز المدارس واستعداداتها لعودة الدراسة خلال شهر أغسطس المقبل بالإضافة إلى الإطمئنان على سير العقود مع الجهات المعنية في الدولة.

وأشارت الوزارة الى أنه تم الاطلاع على خطة سير المناهج المعدة خلال الفترة القادمة وبالأخص تلك المعدة لاستكمال الفصل الدراسي الحالي وكذلك الإطمئنان على خطة سير عمل المنصة التعليمية لجميع المراحل الدراسية.