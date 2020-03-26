أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس تحرير 14 محضر ضبط لمحال تجارية لم تلتزم بالقانون والقرارات المعمول بها لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن فرقها التفتيشية قامت برصد 238 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأوضحت أن الفرق التفتيشية راقبت 38 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع واستلام المواد الغذائية لمستحقيها فضلا عن ثمانية مخابز آلية تابعة لشركة المطاحن الكويتية.

وأفادت بأن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 422 شكوى عبر الخط الساخن رقم (135) علاوة على 204 لإصدار وتجديد البطاقات التموينية.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظرف استثنائية مؤكدة أن الفرق المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة للمستهليكن.