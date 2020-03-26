أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي وصول سفينتها الجديدة (الكويت) قادمة من أستراليا محملة ب 28 ألف رأس من الأغنام و100 رأس من العجول لتصبح السفينة الثالثة للشركة إضافة إلى (المسيلة) و(الشويخ).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي في بيان صحفي اليوم الخميس ان سفينة (الكويت) هي اكبر سفينة في العالم تمت صناعتها عام 2016 خصوصا لنقل الماشية الحية.

وأضاف بودي ان هذه الخطوة لها اهمية في عدة جوانب منها رفع القدرة التشغيلية للشركة لمواجهة احتياجاتها الحالية وتتماشى مع خطط الشركة للتوسع الاقليمي ومواكبتها للخطط المستقبلية وفتح أسواق جديدة في مناطق شرق أسيا والبحر الأحمر وتركيا.

واوضح ان سفينة (الكويت) تستطيع رفع القدرة السنوية للشركة بمقدار 800 الف رأس غنم سنويا لتصبح الطاقة التحميلية الاجمالية للشركة بمليوني رأس بالسنة مضيفا ان من مميزاتها التشغيلية في السنوات الاولى انخفاض المصاريف التشغيلية والصيانة وتوفير الوقت الى جانب منح الشركة فرصا اكبر لفتح أسواق جديدة.

واشار الى ان تكلفة السفينة (الكويت) بلغت 53 مليون دولار امريكي (نحو 175 مليون دولار) وطولها يصل الى نحو 180 مترا وعرضها بنحو 31 مترا ووزنها الاجمالي نحو 36 الف طن وسرعتها تصل الى 18 عقدة ومساحتها تبلغ 24 الف متر مربع.

يذكر ان شركة نقل وتجارة المواشي أسست باعتبارها شركة كويتية مساهمة عامة في 1973 وتمتلك سفن مخصصة لنقل الماشية كما انها أقدم شركة لتجارة المواشي الاسترالية في المنطقة.