أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الخميس أنه على جميع مراكز التسوق الغذائية التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة التي حددها الجهات المختصة من حيث العدد واستخدام وسائل التعقيم والفحص وفي حال عدم تقيدها يتم غلقها تلقائيا.

وشدد المنفوحي في بيان صحفي على أهمية التزام المحلات بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والبلدية وتعليمات وزارة الصحة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن بلدية الكويت تقوم يوميا بتنفيذ جولات ميدانية بمناطق الكويت للتأكد من التزام المحلات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) واغلاق المحلات غير الملتزمة بالتنبيهات السابقة التي تم توجيهها من مفتشي البلدية وتحرير مخالفات وفقا لقانون 87/2015 الخاص بلائحة المحلات.