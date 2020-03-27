محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 28 مارس 2020

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
28 مارس 2020

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 19&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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