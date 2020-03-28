حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 29 مارس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة خاصة على السواحل .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 18°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.