محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 29 مارس 2020

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
29 مارس 2020

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة خاصة على السواحل .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 18&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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