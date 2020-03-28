قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية ابراهيم الناشي اليوم السبت ان المؤسسة سلمت وزارة المالية 520 وحدة سكنية في مدينة جابر الأحمد لتجهيزها كمحاجر صحية لاستقبال المواطنين العائدين ضمن رحلات الإجلاء التي تسيرها الدولة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميا.

واضاف الناشي في تصريح صحفي ان هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2020 بتكلف (الرعاية السكنية) بهذه المهمة لافتا إلى الحرص على تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.