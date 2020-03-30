العمالة الهامشية تهدد السلم الاجتماعي

كل المنصفين أشادوا بالإجراءات الحكومية تجاه جائحة كورونا ؛ والكل أجمع على تجانس الفريق الحكومة فيما يتعلق بوضع الخطط والخطط البديلة التي تستوعب أي معطيات جديدة تحدث على أرض الواقع ، ما من شأنه اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب ، ان هذا النجاح للأمانة أعاد الثقة بالحكومة بعد سنوات من الفشل وصل فيها المواطنون الى حد اليأس ، الى أن جاء سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وفريقه الحكومي الشاب الذي سطر النجاح تلو النجاح بهمة عالية يسابق الزمن فيها لإحتواء هذا الوباء ؛ الذي أسقط منظومات صحية عالمية ليصمد ولله الحمد والمنة بفضل من الله ثم بفضل جملة إجراءات حكومية ناجحة سبقت بها كل دول العالم، وفي هذا المقام تحية إجلال لكل الفرق بالصفوف الأمامية سواء رسمية أو غير رسمية متطوعة.

إن الحكومة الأن بأفضل حالاتها تتمتع بمعنوية وروح إصلاحية عالية ؛ وعليه الفرصة مواتية للتخلص من بعض الملفات العالقة ؛ ولا سيما العمالة الهامشية المخالفة، والتي حسب الإحصائيات تقدر أعدادها بمئات الآلاف وكم نحن بحاجة رحيلها بهذا الوقت بالذات ؛ فالضغط الدبلوماسي القوي مطلوب في هذة الفترة على بعض الدول التي أعلنت عدم رغبتها استقبال جالياتها متحججة بشرط فحص (pcr) ؛ لذلك وجب التخلص من هذه العمالة التي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي .

ختاماً :

سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر أصدر أمرك بالتخلص من هذه العمالة الهامشية ، ومحاسبة تجار الإقامة ولا سيما القطط السمان .

فالأمر يستوجب التحرك بكل سرعة وعلى كافة المستويات لاحتواء الموقف قبل استفحالة فنحن امام (COVID-19) ينتشر انتشار النار بالهشيم اللهم بلغت فالهم فاشهد .

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اكشف عنا هذه الغمة وبلاد المسلمين وكل من يعيشون في بقاع الأرض برحمتك يا ارحم الراحمين

ودمتم بخير

د.حمود حطاب العنزي