أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس إغلاقها خمسة محال تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرقها التفتيشية رصدت 249 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 40 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها فضلا عن تحرير تسعة محاضر ضبط لمحال تجارية مخالفة.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 321 شكوى عبر الخط الساخن رقم (135) و32 شكوى عبر مراكز الرقابة في حين تم رصد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 673 معاملة.