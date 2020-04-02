أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن دولة الكويت قدمت اقتراحا إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بإنشاء شبكة أمن غذائي على مستوى هذه الدول على غرار الربط الكهربائي بهدف تحقيق الأمن الغذائي الخليجي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس عقب الاجتماع الاستثنائي الذي جرى عبر الاتصال المرئي بين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ونظرائه الخليجيين إن الوزراء يعملون على (ورقة عمل خاصة بالأمن الغذائي الخليجي) ليتم إنجازها لاسيما أن اجتماعات دورية تعقد للوزراء ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.

وذكرت أن دولة الكويت اقترحت كذلك إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات المعيشية الأساسية كالمواد الغذائية والطبية موضحة أن الوزراء ناقشوا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على دول الخليج وكذلك توصيات وكلاء وزارات التجارة في دول (التعاون) في الموضوع ذاته.

ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى تأكيد دولة الكويت استمرار التنسيق المشترك في هذه المرحلة وتبادل المعلومات حول الأزمة وتوحيد الجهود للحصول على الاحتياجات الغذائية في الوقت الراهن.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع عقد بناء على دعوة من الأمانة العامة لوزراء التجارة بدول المجلس بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها دولة الرئاسة.