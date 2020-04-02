قررت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس سحب كل المستحضرات الطبية المحتوية على مادة (رانيتيدين) والمستخدمة في علاج حموضة المعدة والارتجاع المريئي وذلك بعد ثبوت زيادة تركيز نسبة شوائب من نوع (NDMA) في تكوينها.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قرار إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بسحب تلك الأدوية جاء بناء على توصية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ونتائج الدراسات الأخيرة ذات الصلة.

وأضاف البدر “ثبت بمرور الوقت وعند تخزين المستحضرات المشار إليها في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة يتعرض المستهلك إلى مستويات أعلى من المسموح بها من هذه الشوائب” ما قد يؤدي للإصابة بمرض السرطان.

وأفاد أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية علقت في سبتمبر 2019 تسجيل جميع أدوية (رانيتيدين) كإجراء احترازي لحين استكمال الدراسات النهائية للكشف عن مستويات هذه الشوائب واعتماد النسب الآمنة المسموح بها.