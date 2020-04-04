هيئة الطرق: افتتاح تحويلة تقاطع طريق السالمي مع طريق الأرتال العسكري

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنه سيتم و بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية فجر غد الأحد 5 إبريل 2020 افتتاح تحويلة مرورية على طريق السالمي، وذلك ضمن عقد هيئة الطرق 259 عند تقاطع طريق السالمي مع طريق الارتال العسكري.

وبينت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ان طول التحويلة تبلغ نحو 350 متر والتي بها سيمر المتجه نحو طريق الارتال الشمالي من تحت الجسر المستحدث.

وأهابت الهيئة مرتادي الطريق المذكور الالتزام بالسرعة المرورية المحددة، علما ان سرعة التحويلة 60 كم بالساعة.