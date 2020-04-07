أعلن مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية الكويت أحمد العنزي اليوم الثلاثاء قطع التيار الكهربائي عن 12 عقارا لمخالفتها القرار الوزاري رقم 57/2019 الخاص بسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وقال العنزي في بيان صحفي إنه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم كثفت البلدية الجولات الميدانية على سكن العزاب في مناطق السكن الخاص وبمتابعة مباشرة من المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي وإجراءات قطع التيار الكهربائي عن المخالفين.

وأضاف أن الفرق الرقابية رصدت 37 عقارا مخالفا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا أن الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع العقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية وصولا إلى قطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

ودعا العنزي أصحاب العقارات إلى التعاون مع فرق البلدية الرقابية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.

بدورها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود شكوى تتعلق بالعزاب إلى التواصل عبر رقم الواتس أب (24727732) لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.