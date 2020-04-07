أكد مدير عام الإدارة العامة للاطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد اليوم الثلاثاء استعداد (الاطفاء) لمضاعفة أعداد الفرق الحالية في عملية توزيع الأدوية لمنازل المواطنين متى ما دعت الحاجة لذلك مشيدا في الوقت ذاته بحسن سير العملية واجراءاتها التنظيمية.

جاء ذلك في تصريح للفريق المكراد نقله بيان صحفي صادر عن ادارة العلاقات العامة والإعلام ب(الاطفاء) عقب جولة تفقدية للمكراد في صيدلية مستشفى (مبارك الكبير) للاطلاع على عملية توصيل الأدوية لمنازل المواطنين التي يقومون بها رجال الاطفاء منذ بداية مطلع الأسبوع الماضي.

ودعا المكراد جميع المواطنين للبقاء بمنازلهم وطلب الأدوية عن طريق الهواتف المعلنة من قبل وزارة الصحة لكي تصلهم الأدوية لمنازلهم متمنيا الشفاء العاجل لهم.

ونقل تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الى الفرق العاملة على توصيل الأدوية لمنازل المرضى في جميع محافظات دولة الكويت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

واستمع خلال الجولة إلى الطاقم الطبي والضباط المسؤولين عن هذه العملية التي تسير دون أي صعوبات أو معوقات.

وكانت الادارة العامة للاطفاء بدأت في 29 مارس الماضي بتوصيل الأدوية الى منازل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بجميع مناطق دولة الكويت وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.