محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 10 أبريل 2020

منذ 57 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
10 أبريل 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 24&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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