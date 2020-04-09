حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 10 أبريل 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
10 أبريل 2020
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
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