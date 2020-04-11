أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس تفعيل بنك الائتمان الكويتي خدمة إلكترونية تتمثل بإنشاء حساب باستخدام الرقم المالي (OTP) ليتاح للمواطنين تقديم طلبات صرف دفعات القروض الاجتماعية الخاصة بالبنك إلكترونيا وضمان عدم تأخر مراحل البناء في هذه الظروف الاستثنائية.

وقالت الوزيرة الفارس في تصريح صحفي اليوم السبت إن بإمكان المواطنين إنشاء حساب باستخدام الرقم المالي (OTP) من خلال موقع بنك الائتمان الكويتي كي يستطيعوا طلب دفعات القروض إلكترونيا.

وأعربت عن جزيل الشكر للعاملين في بنك الائتمان على حرصهم بأن ينجز المواطنون جميع معاملاتهم في هذه الظروف الاستثنائية دون تأخير.