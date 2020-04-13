أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 150 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حالات الشفاء تعود إلى مواطنين كويتيين مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.