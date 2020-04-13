أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع البلديات بمحافظتي حولي والأحمدي فهد الشتيلي إغلاق 155 محلا بمحافظة الأحمدي خلال مدة شهر حتى يوم أمس الأحد لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال الشتيلي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن مفتشي بلدية الأحمدي وجهوا خلال الفترة ذاتها 674 تنبيها وإنذارا وتعهدات لأصحاب محلات كما حرروا 235 مخالفة متنوعة وتوجيه أمر إغلاق شفهي ل20 محلا.

وأضاف أن بلدية الأحمدي تولت غسل وتعقيم 251427 حاوية مختلفة الأحجام ورفع 74 مركبة مهملة وسكرابا ووضعت 25 ملصقا على سيارات مهملة واستقبلت سبعة بلاغات وحررت عشر مخالفات بائع متجول.

وذكر أن بلدية الأحمدي حجزت سبع بقالات متنقلة وأزالت 210 مخيمات مخالفة وتم تنظيف 412 موقعا في البر بعد إزالة المخيمات كما عملت 13 تقريرا ميدانيا وأوقفت ثلاثة أعمال بناء ووجهت 202 إنذار لسكن عزاب فضلا عن توجيه 11 تنبيها لعدم الالتزام بأنظمة السلامة إلى جانب قطع التيار الكهربائي عن 32 عقارا لمخالفتها القرار الوزاري رقم 57/2019.