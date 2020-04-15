أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء تحرير 23 محضر ضبط لمحال تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فضلا عن إعادة فتح محلين اثنين.

وقالت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرقها التفتيشية رصدت 261 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 80 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 134 شكوى عبر الخط الساخن رقم 135 و21 شكوى عبر مراكز الرقابة في حين تم إنجاز 219 معاملة لتجديد وإصدار بطاقات تموينية.