أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم أن (الكويتية) مستعدة وجاهزة لمرحلة الإجلاء الكبرى “وكل طاقاتنا مسخرة لإنجاح نقل واستقبال أهلنا العائدين”.

وقال الجاسم في اجتماع مع رئيس وأعضاء فريق الطوارئ في الشركة اليوم السبت إنه تم اعتماد خطط العمل المقدمة بعد بحث التفاصيل الكاملة لهذه الخطط والتشديد على تنفيذها على أكمل وجه وعلى مدى جهوزية الفرق التابعة لفريق الطوارئ لإتمام تلك الخطط بكل دقة وكفاءة والتزام.

وأضاف أن الخطوط الكويتية حاليا بصدد أداء دورها المطلوب منها في المرحلة الأخيرة للاجلاء الكبير للمواطنين العائدين من الخارج الذي تشرف عليه وزارة الخارجية بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني.

وأوضح في هذا الشأن أنه تم اعتماد الجداول الخاصة بالرحلات التي ستبدأ غدا الأحد وتمتد إلى السابع من مايو المقبل وستنفذ الخطوط الكويتية الجزء الأكبر من هذا الإجلاء باعتبارها الناقل الوطني الرئيسي للدولة بالتعاون مع الشركة الزميلة طيران الجزيرة.

وشدد على ضرورة استمرار أعضاء فريق الطوارئ ببذل قصارى جهودهم “كما عهدناهم وتسخير كل خبراتهم لتنفيذ هذه العملية بكل نجاح واقتدار إذ ليس لدينا أدنى شك بقدرات أبنائنا وبناتنا العاملين في الإدارة التنفيذية بإشراف وتنسيق الرئيس التنفيذي للشركة المهندس كامل العوضي والذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإتمام الاستعداد للقيام بكل الواجبات المطلوبة منهم في إجلاء أهلنا المواطنين وعودتهم سريعا إلى أرض الوطن بحسب الخطة الموضوعة وتنفيذ تلك العملية بكل دقة”.

وأعرب عن الشكر لسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وجميع الأطراف التي بذلت ومازالت تبذل الجهود الملموسة لإتمام عمليات الاجلاء تنفيذا لأوامر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ورغبته السامية بعودة أبنائه إلى أرض الوطن قبل دخول شهر رمضان المبارك أو خلال الأيام الأولى منه.

وقال الجاسم “نقلت للأخوة الرئيس التنفيذي وسائر أعضاء فريق الطوارئ تحيات واعتزاز وشكر أختي وإخواني أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية لما يقوم به الفريق من مجهود ملموس وأداء متميز منذ بدء أزمة فيروس كورونا مرورا بتنفيذ رحلات الإجلاء”.

وأكد أن الجميع مصطفون وراء تلبية هذه الرغبة الأميرية السامية كما أن الخطوط الجوية الكويتية سخرت كل طاقاتها لتنفيذ هذه الخطة على أكمل درجات الانضباط والدقة.

من جانبه قال العوضي إن الخطوط الجوية الكويتية “على أتم الاستعداد بكامل طاقاتها لإتمام تلك المرحلة الكبرى في إجلاء أهلنا المواطنين في الخارج”.

وأوضح العوضي أن الفرق العاملة في مطار الكويت الدولي تعمل على مدار الساعة في سبيل إنجاح تلك العملية سواء من حيث استعدادات طواقم الطائرة لرحلات الإجلاء أو تجهيز المركز الطبي لاستقبال المواطنين العائدين.

وأضاف أن التنسيق مستمر ومتواصل مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الخارجية والسلطات الصحية ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية في تنفيذ عملية الإجلاء ولإنجاحها بالشكل المطلوب.

وأكد أن الخطوط الكويتية حريصة كل الحرص بجميع فرقها العاملة في مطار الكويت الدولي على إنجاز تلك المهمة بكل نجاح والتي هي بلاشك من المهام الوطنية الخالصة.

يذكر أن الخطوط الكويتية ستتولى تشغيل 40 رحلة موزعة على الأيام الثلاثة الأولى من الفترة المحددة لرحلات الإجلاء بواقع 13 رحلة في أول يومين ثم 14 رحلة في اليوم الثالث وسيكون الوصول الأول لرحلات الإجلاء في الساعة السابعة صباح غد الأحد للرحلة القادمة من دبي وسيتوالى بعدها وصول الرحلات.