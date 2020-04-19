“الرؤية الشرعية” تجتمع الأربعاء المقبل إلتماسا لرؤية هلال رمضان

أعلنت وزارة العدل الكويتية اليوم الأحد أن هيئة الرؤية الشرعية ستجتمع الاربعاء المقبل 29 شعبان لعام 1441 هجري الموافق 22 أبريل الجاري في تمام الساعة 7 مساء إلتماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن الاجتماع سيعقد بمقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة وبحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين ومن يثبت رؤيته لهلال الشهر الفضيل إلى التواصل مع الهيئة على الرقم التالي (25376934).