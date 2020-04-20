أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس عن اعتماد إعادة صرف مبالغ بدل الإيجار للمواطنين ممن تم إيقاف صرف بدل الإيجار عنهم في مناطق (المطلاع وغرب عبدالله المبارك وتوسعة الوفرة).

وبينت الفارس في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أنها قامت بالإيعاز لقيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسرعة إعادة صرف بدل الإيجار عن المواطنين المستحقين الذين تم إيقاف صرف هذا البدل عنهم.

وأكدت أن (الرعاية السكنية) تسعى على الدوام للاستماع لمختلف الشكاوى والإستفسارات من الجمهور الكريم مشيرة إلى إطلاق المؤسسة لخط التواصل عبر (الواتساب) لتعزيز التواصل والتفاعل مع المواطنين.