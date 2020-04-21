قالت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء إن إدارة شؤون الجنائز لا تباشر إجراءات دفن الميت إلا بعد وصول تصريح الدفن مع جثمان المتوفى والذي يصدر من وزارتي الصحة أو الداخلية حسب الأحوال.

وأضافت البلدية في بيان صحفي أن أي تأخير يحدث يكون مرتبطا بإجراءات هذه الجهات وفي حال تم الانتهاء منها تقوم إدارة شؤون الجنائز بإجراءات الدفن من لحظة وصول الجثمان وتصريح دفنه.

ودعت الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتحري الدقة في نقل تلك المعلومات لما تقتضيه المصلحة العامة.