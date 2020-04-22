أعلنت بلدية الكويت اليوم الاربعاء إغلاق 15 سردابا مخالفا بعقارات استثمارية في منطقة خيطان وذلك لمخالفتها الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية فهد المويزري في بيان صحفي صادر عن بلدية الكويت إن البلدية قامت بجولة ميدانية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة والادارة العامة للاطفاء على سراديب العقارات بالسكن الاستثماري والمستغلة كمخازن بمنطقة خيطان في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات (كورونا).

وأوضح المويزري أن الفريق قام بالكشف على 30 عقارا حيث حرر 15 مخالفة فتح وادارة محل دون الحصول على موافقة البلدية كما وجهت انذارات لملاك العقارات لاستغلالهم العقارات لغير الغرض المرخص له وفق لائحة البناء مبينا أن مفتشي القوى العاملة قاموا بتحرير 10 مخالفات لعمالة مخالفة.

وأضاف أن البلدية تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار الفيروس وبناء على ورود بلاغات تتعلق بوجود تجمعات في سراديب العقارات المخالفة.

وأفاد أن الفرق الرقابية في البلدية تكثف جولاتها الميدانية على سراديب العقارات في جميع المحافظات للتأكد من التزام أصحاب العقارات بالاشتراطات والمواصفات.

ودعا المويزري أصحاب العقارات إلى الالتزام بكافة لوائح وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغلق الاداري داعيا اياهم للتعاون مع الفرق الرقابية بالبلدية أثناء الكشف الميداني على العقارات.

كما دعا المواطنين والمقيمين للاتصال على الخط الساخن (139) الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر خدمة الواتساب (24727732) في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.