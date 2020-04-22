نفت السفارة الامريكية لدى البلاد اليوم الأربعاء تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت مؤكدة أن الحكومة الأمريكية تقوم بتعزيز إجراءاتها الاحترازية وتقوم بالتنسيق مع السلطات الكويتية لضمان سلامة الجميع.

وأضافت السفارة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “أنه على عكس التقارير الصحفية السابقة التي ادعت ذلك حيث لم تسجل أي إصابات بالفيروس المستجد بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت” موضحة أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولين ممن عملوا في معسكر (عريفجان) وجاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية وهم الآن تحت رعاية وإشراف وزارة الصحة.

وأعربت السفارة عن شكرها للحكومة الكويتية على شراكتها القوية مؤكدة مواصلة العمل معها لمكافحة انتشار الفيروس.