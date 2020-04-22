أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن افتتاح فرع مؤقت للتموين بمنطقة المهبولة المعزولة احترازيا لاستقبال المواطنين من قاطني المنطقة وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس في مدرسة (انوفا الانجليزية العالمية).

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن فرع التموين يخدم المواطنين المقيمين في منطقة المهبولة المعزولة موضحة أن المواطنين الذين تختلف عناوينهم في البطاقة المدنية عن عنوان سكنهم عليهم التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم (97449509) لنقل تبعيتهم.

وأشارت إلى تعاون (التجارة) مع الحرس الوطني الكويتي مع جمعية الفنطاس التعاونية عبر تفعيل بروتوكول تعاون مؤكدة على تجهيز فرع (المهبولة) بالمواد التموينية والمستلزمات المطلوبة لضمان وصولها للمواطنين بكل سهولة ويسر.