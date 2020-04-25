أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم السبت بدء برنامج افطار الصائم حيث سيتم توزيع نحو 210 الاف وجبة افطار خلال شهر رمضان المبارك على المحتاجين من العمال في مواقع مختلفة من البلاد.

وقالت الامين العام للجمعية مها البرجس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه سيتم توزيع سبعة الاف وجبة افطار يوميا طوال الشهر تماشيا مع برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه الجمعية وسعيها للتواصل مع كل شرائح المجتمع.

واوضحت البرجس أن برنامج هذا العام سيكون الأكبر والأضخم على مستوى الكويت نظرا لتغطيته مناطق واسعة تشمل امغرة والمهبولة ومحجر خيطان ومستشفيات الولادة والصباح والاميري والمستودعات الطبية وجامعة الكويت ومحافظة مبارك الكبير والموانئ ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وذكرت ان هذا البرنامج يعد من أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية ويهدف إلى سد حاجة الصائمين من العمال والمحتاجين وذلك من خلال توزيع وجبات الافطار.

ودعت القطاع الخاص وأهل الكويت وأصحاب الأيادي البيضاء إلى التبرع والمساعدة والدعم لتلبية مختلف احتياجات المحتاجين في جميع أنحاء البلاد ولاسيما في هذا الشهر المبارك.

واشادت البرجس بإصرار المتطوعين على العمل ونشاطهم الكبير رغم حرارة الصيف ومشقة الصيام معربة عن فخرها بمجموعتهم المتميزة التي تخصص وقتها وجهدها دون مقابل من أجل إسعاد أفراد المجتمع ومساعدة الضعفاء.