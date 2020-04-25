أعلن رئيس الادارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح اليوم السبت بدء المرحلة الثالثة من خطة إجلاء المواطنين من الخارج بعد غد الاثنين وتستمر ثلاثة أيام.

وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريح صحفي إن المرحلة الثالثة ستشمل محطاتها كلا من لندن ومطار (غاتويك) ومانشستر وغلاسكو ودبلن ونيويورك وموسكو وأرمينيا وكييف وحائل بواقع 35 رحلة متوقعا نقل 8190 مواطنا ومواطنة خلال هذه المرحلة.

وبين أنه تم تشغيل 124 رحلة خلال المرحلتين الأولى والثانية لخطة عودة المواطنين من الخارج التي أنطلقت بتاريخ 19 أبريل الجاري.

وتأتي خطة الإجلاء تنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعودة أبنائه إلى أرض الوطن قبل دخول شهر رمضان المبارك أو خلال الأيام الاولى منه.

وتعتبر وزارة الخارجية الجهة المكلفة والمعنية بتوفير كل الاحتياجات والرعاية للمواطنين في مناطق تواجدهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.