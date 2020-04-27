أعلنت سفارة الكويت في استراليا عن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين والطلبة الكويتيين المتواجدين في استراليا من الراغبين بالعودة إلى الكويت على 3 دفعات تبدأ من 29 أبريل الجاري.

وقال السفير الكويتي لدى استراليا منذر العيسى في بيان له اليوم الاربعاء “منذ إعلان الأمر السامي من حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإجلاء المواطنين الكويتيين في الخارج لكي يتواجدوا مع أهلهم في دولة الكويت خلال شهر رمضان المبارك بدأت السفارة مباشرة بوضع خطة لإجلاء المواطنين حيث تواصلت معهم السفارة بالاتصال المباشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وحثتهم على التسجيل في منصة (معاكم) الخاصة بالتواصل مع المواطنين الكويتيين في الخارج وتسجيل رغبتهم أو عدم رغبتهم في العودة” .

وأضاف “بعد إحصاء الأسماء والأعداد تم تحديد ثلاثة مطارات استرالية ستنطلق منها رحلات الطيران التجاري الأجنبي وهي مطارات مدينة (سيدني) و(ملبورن) و(بيرث) حيث تم نقل المواطنين والطلبة من المدن الأخرى إلى هذه المدن وإسكانهم في الفنادق وذلك استعدادا لعملية الإجلاء”.

وأشار إلى أن عملية الإجلاء ستكون على عدة دفعات كاشفا عن أن الدفعة الأولى ستنطلق يوم الأربعاء المقبل من الاسبوع الجاري “وستكون على خطوط طيران الاتحاد من مدينة (ملبورن)”.

وأضاف بأن الدفعة الثانية ستنطلق يوم الخميس المقبل من الاسبوع الجاري ايضا “و ستكون الرحلة الأولى على خطوط الطيران القطرية من مدينة (بيرث) فيما ستنطلق الثانية على طيران القطرية ايضا من مدينة (ملبورن)”.

وأوضح بأن الدفعة الثالثة ستكون في الاول من شهر مايو المقبل “حيث ستكون الرحلة الأولى من مدينة (ملبورن) على طيران الاتحاد اما الرحلة الثانية ستكون من مدينة (سيدني) على طيران القطرية”.