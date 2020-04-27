أعلنت بلدية الكويت إغلاق أربعة سراديب بعقارات استثمارية في محافظة الفروانية لمخالفتها الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال رئيس قسم ازالة المخالفات بفرع محافظة الفروانية فهد المويزري في بيان صحفي صادر عن بلدية الكويت اليوم الاثنين إن البلدية قامت بجولة على سراديب العقارات بالسكن الاستثماري والمستغلة كمخازن في ظل الجهود التي تبذلها البلدية الكويت لمجابهة تداعيات (كورونا).

وأضاف أن الفريق قام خلال الجولة بالكشف على ثمانية عقارات استثمارية وتحرير ثماني مخالفات تضمنت فتح وادارة محل دون الحصول على موافقة البلدية وفقا للائحة المحلات العامة ومخالفات بناء وفقا للقرار الوزاري (206 لسنة 2009).

وأشار إلى ضرورة التزام أصحاب العقارات بكافة لوائح وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغلق الاداري داعيا اياهم للتعاون مع الفرق الرقابية بالبلدية أثناء الكشف الميداني على العقارات.

وأكد على أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين من خلال الاتصال على الخط الساخن (139) الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر الواتساب (24727732) في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.