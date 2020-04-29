حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 30 أبريل 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
30 أبريل 2020
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 25°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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