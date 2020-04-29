محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 30 أبريل 2020

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
30 أبريل 2020

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 25&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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