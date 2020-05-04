حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 05 مايو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 23°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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