حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 05 مايو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 41°

الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.