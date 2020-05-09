سجلت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية 147 مخالفة متنوعة تتعلق بعمليات جمع تبرعات خلال الفترة الممتدة ما بين 26 أبريل الماضي و 6 مايو الجاري.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في (الشؤون) هناء الهاجري في تصريح صحفي اليوم السبت إن فرق التفتيش التابعة لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات رصدت خلال الفترة المذكورة 147 مخالفة 126 منها لأكشاك مخصصة لجمع الملابس أزيل ما نسبته 99 في المئة منها.

وأضافت الهاجري أنه تم رصد 20 إعلانا لمطاعم تجمع تبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير وجبات إفطار صائم فضلا عن رصد شركة تجارية تجمع تبرعات عبر اتصالات هاتفية مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة وإخطار وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.

وأوضحت أنه في إطار إشراف (الشؤون) على مشروعات الجمعيات الخيرية تم رصد إعلانات لم تتضمن رقم الترخيص الصادر لها مبينة أن وضع رقم الترخيص وعبارة (يمنع الجمع النقدي) على الإعلان يشكل ضمانة للمتبرع بأن المشروع مرخص وفقا للنظم واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء و(الشؤون).

وأشارت إلى أن فرق التفتيش التي تضم في عضويتها وزارتي (الشؤون) و(الداخلية) وبلدية الكويت تعمل بشكل مستمر للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم واللوائح المنظمة للعمل الخيري في البلاد.