حددت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية آلية الحصول على التصاريح الطبية أثناء فترة الحظر الكلي وذلك عبر الدخول إلى الرابط (https://curfew.paci.gov.kw/request/create) مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدم بعد ذلك اختيار المستشفى او المركز الصحي المطلوب زيارته.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه عند الوصول الى المستشفى أو المركز الصحي المطلوب يتوجب على صاحب التصريح تأكيد الوصول من خلال تطبيق (Curfew Permits) الذي سيقوم بمقارنة موقع الشخص صاحب التصريح مع موقع المستشفى الموجود في التصريح.

ولفتت الى أنه في حال الاختلاف سيمنع الشخص من الحصول على أي تصريح مستقبلا علاوة عن المساءلة القانونية.