أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الأحد الحزم في تطبيق القانون بحق مخالفي قرار مجلس الوزراء بشأن فرض حظر التجول الشامل في البلاد لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الصالح خلال اجتماع مع القيادة الأمنية والعسكرية الميدانية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة إن هذه القرارات تستهدف أمن وأمان المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم بحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

ونقل الصالح للحضور في الاجتماع الذي استعرض خطط انتشار القطاعات الأمنية والعسكرية وسبل بسط الأمن والأمان في نفوس الجميع شكر وتقدير سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لرجال الجهات العسكرية والصفوف الأولى على عملهم المتواصل.

وأشاد بالوجود الأمني والعسكري المتميز مؤكدا أهمية اليقظة والتفاني في أداء الواجب وسعة الصدر والتعامل الإنساني الراقي مع الجميع.

حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي والمدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.

وفرض مجلس الوزراء الكويتي اعتبارا من عصر اليوم الأحد وحتى 30 مايو الجاري حظر التجول الشامل في جميع أرجاء البلاد بهدف السيطرة على انتشار عدوى الفيروس المستجد الذي أصاب حتى اليوم 8688 شخصا وأودى بحياة 58 آخرين.