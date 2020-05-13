قالت بلدية الكويت اليوم الاربعاء انه سيتم الاغلاق الفوري للبقالات التي تقوم بالبيع المباشر للجمهور خلال فترة الحظر الشامل إذ يتوجب عليها فقط التوصيل في المنطقة عقب استقبال الطلبات عبر الهاتف أو وسائل التواصل الالكترونية.

وأضافت البلدية في بيان صحفي أن الفرق الرقابية بالمحافظات الست تواصل الكشف على البقالات والأسواق الموازية للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية وفقا للقرار الاداري (رقم 810 لسنة 2020).

وذكرت أن الفرق الرقابية تلزم الأسواق المركزية والبقالات بارتداء العاملين فيها للقفازات والكمامات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بناء على القرارات الصادرة عن السلطات الصحية.

وأفادت أن الفرق الرقابية أعادت التنظيم في الأسواق المركزية والعمل بشكل طبيعي مشيرة إلى التزام العديد من الأسواق بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة فضلا عن التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية.

ودعت البلدية أصحاب البقالات والأسواق الموازية إلى تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية وفقا للقرارات والتعاميم الصادرة تجنبا للمخالفة والغلق الفوري.