أمرابط يبني مسجدًا في هولندا

يعتزم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، بناء مسجد في هولندا.

وغادر أمرابط السعوية قبل بداية شهر رمضان، باتجاه هولندا حيث تقيم عائلته في أوتريخت.

ويبدو أن المسجد سيتم إنشاؤه في هذه المدينة، التي يقضي بها معظم أوقات إجازاته.

وكشف أمرابط خلال مقطع فيديو، تفاصيل خطته لبناء المسجد، مع إظهار النماذج الأولى للتصاميم.

وقال النجم المغربي: “أنا هنا في هولندا، نحاول أن نبني مسجدا، وهذه هي النماذج الأولى… ماذا تعتقدون؟”.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ منتصف أذار/مارس الماضي، كإجراء احترازي، في انتظار استئناف المنافسات خلال آب/أغسطس المقبل.