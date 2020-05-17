قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن فرقها رصدت 59 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وصيدلية خلال جولاتها التفتيشية وراقبت 50 فرعا للتموين للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها والوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان فرقها مستمرة في جولاتها التفتيشية وذلك في ظل القرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 193 شكوى عبر الخط الساخن (135) مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي مشيرة الى أنها وفرقها التفتيشية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال الظرف الحالي.