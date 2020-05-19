أعلنت بلدية الكويت إغلاق 75 محلا تجاريا في محافظة الجهراء خلال شهر أبريل الماضي وذلك لمخالفتهم الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن فرقها الرقابية قامت بتحرير 557 مخالفة متنوعة كما وجهت 1721 مخالفة لمحلات تجارية تنوعت بمحلات ومقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية وأسواق ماشية وأسماك التزاما بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وأوضحت أن الجولات الرقابية تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمجابهة تداعيات فيروس (كورونا المستجد) بناء على قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار فيروس.

وأشارت البلدية إلى إصدارها ترخيص بناء وانهاء اشراف (أون لاين) كما قطعت التيار عن 31 عقارا مخالفا واصدار ثلاثة كتب لإيصال التيار الكهربائي واستقبلت 26 بلاغا وأزالت 597 مخيما.

وذكرت أنه تم رفع 165 مركبة مهملة وسكراب فضلا عن غسيل وتعقيم 139110 حاوية مختلفة الأحجام وسلال.