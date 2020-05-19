نجوم برشلونة يرفضون السير على خطى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف نجوم برشلونة من اللعب على ملعب يوهان كرويف، الخاص بالفريق B، طالما ستُستأنف المباريات بدون حضور جماهيري.

ومن المقرر أن يستكمل ريال مدريد موسمه على ملعب دي ستيفانو في فالديباس، في ظل استمرار أعمال الصيانة بملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نجوم برشلونة رفضوا فكرة تغيير الملعب، وتمسكوا باستمرار خوض المباريات على “كامب نو”.

وكانت إدارة برشلونة ترحب باللعب في يوهان كرويف، لأن المباريات ستكون خلف أبواب مغلقة، كما أن أبعاده هي بالضبط نفس أبعاد ملعب كامب نو.

ويفي الملعب بالمعايير الموضوعة لكرة القدم المحترفة، على الرغم من ضرورة إجراء بعض التعديلات، خاصة بالنسبة للتلفاز ولقطات الكاميرا، بالإضافة إلى ذلك، يجب تثبيت خاصة تقنية الفيديو، لأنها لا تستخدم في القسم الثاني.