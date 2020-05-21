أكدت الإدارة العامة للاطفاء اليوم الأربعاء أن الطاقم الطبي موجود في المحجر الصحي والعيادة الخاصة برجال الإطفاء على مدار 24 ساعة لفحص رجال الإطفاء المخالطين أو من لديهم أعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حرصا على سلامتهم وتوفير جميع متطلباتهم.

وقال مراقب السلامة والصحة المهنية في (الإطفاء) المقدم الدكتور فايز النصار في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة بمناسبة افتتاح المحجر والعيادة إنه في حال إجراء الفحوصات الطبية من مسحة الأنف وغيرها يمكن لرجال الإطفاء الانتظار في محجر مركز إعداد رجال الإطفاء حتى ظهور النتيجة.

وأوضح النصار أنه إذا كانت النتيجة مؤكدة لأي مصاب بالفيروس فإنه ينقل إلى محجر الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) الصحي المختص للمصابين لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم بالتعاون بين وزارة الصحة والشركة التي خصصت مجموعة من الشاليهات المجهزة بالخدمات الفندقية.

وأضاف أنه في حال كانت الحالة سليمة من فيروس كورونا وأوصى الطبيب المعالج بحجر منزلي يخير رجل الإطفاء إما أن يذهب لمنزله أو بإمكانه البقاء في محجر مركز إعداد رجال الإطفاء مع توفر جميع الخدمات الأساسية له بالتعاون مع الضباط وضباط الصف بمركز إعداد رجال الاطفاء.

وذكر أن سرعة إنجاز هذا المشروع جاءت بتوجيهات من المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد لحرصه على سلامة رجال الإطفاء وتوفير جميع متطلباتهم.

وبين النصار أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة لافتا إلى دور مراقبة السلامة والصحة المهنية في توفير الطاقم الطبي من وزارة الصحة في المحجر المجهز بكامل الأدوات والمعدات الطبية للفحص.

وكانت إدارة الإطفاء افتتحت أمس الثلاثاء محجرا صحيا خاصا برجال الإطفاء تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الصحة ليستوعب في المرحلة الأولى 100 سرير مع إمكانية التوسعة في المرحلة الثانية.