نفذت جمعية الهلال الاحمر الكويتي بالتنسيق مع الهلال الاحمر الاردني حملة اغاثية لمساعدة اكثر من 2000 اسرة سورية لاجئة وعائلة محتاجة في الاردن.

وقال مشرف الحملة والمسؤول في الهلال الاحمر الاردني محمود العسود لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان الحملة التي تنفذ على مرحلتين وابتدأت بشهر رمضان وتنتهي بعد عيد الفطر تشمل توزيع طرود من المواد الغذائية الاساسية على المستفيدين.

واضاف العسود ان الحملة تستهدف اكثر من 2000 من الاسر السورية اللاجئة وعدد من العائلات الاردنية المتعففة في مختلف المدن والمحافظات الاردنية.

وذكر انها تأتي وسط ظروف اقتصادية وصحية صعبة يعاني منها اللاجئون جراء تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وانقطاع بعض معيلي وارباب الاسر عن العمل وتأثر معيشتهم.

واكد حرص الهلال الاحمر الكويتي على استمرار تنفيذ برامجه الاغاثية في الاردن لجميع الشرائح الاقل حظا لاسيما اللاجئين معربا عن اعتزاز الهلال الاحمر الاردني بالشراكة مع نظيره الكويتي في ميدان العمل الاغاثي والانشطة الانسانية.