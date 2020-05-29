أكد رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم أن الحكومة ستقوم بتأمين الحياة الكريمة لسكان المناطق التي قرر مجلس الوزراء اليوم الخميس فرض عزل تام عليها وهي الفروانية وخيطان وحولي والنقرة وميدان حولي وتوفير كل ما يحتاجونه من مواد غذائية وتموينية وأسطوانات الغاز وخدمات صحية وغيرها.

جاء ذلك في كلمة المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي ترأسه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وجدد المزرم التأكيد على أن الفرق الحكومية المختصة ستقوم بتوفير كل سبل الراحة وجميع الاحتياجات المعيشية والصحية وحفظ الأمن في تلك المناطق كما هو محدد ومطلوب منها.

وأشار إلى أن هذه المناطق سوف تتم معاملتها على غرار المعاملة التي تمت لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة خلال الفترة الماضية.