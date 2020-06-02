قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون اليوم الثلاثاء ان البلاد سوف تشهد يوم الجمعة المقبل خسوفا ظليليا للقمر لا يرى بالعين المجردة بل بالتلسكوب.

وذكر السعدون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القمر سيمر وهو بدر في مخروط ظليل الارض (شبه الظل) في الساعة 45ر8 مساء بتوقيت الكويت في يوم الجمعة الموافق 5 يونيو الجاري ويستمر اربع ساعات وينتهي بعد عدة دقائق من منتصف الليل في صباح السبت 6 يونيو.

وذكر ان دورة القمر الشهرية حول الارض تستغرق بمتوسط فترة 29 يوما ونصف اليوم ويكون في اول الشهر القمري بين الارض والشمس وبعد 14 يوما يكون في الاتجاه الاخر خلف الارض وهنا يدخل منطقة مخروط ظل الارض.

وافاد ان القمر ليس كل شهر يحدث له خسوف اذ ان مداره حول الارض مائل 6 درجات مع مستوى الارض مع الشمس وهذا سبب عدم حدوث كسوف للشمس وحدوث خسوف للقمر كل شهر.

واشار الى ان مخروط ظل الارض الذي يمتد من الارض بمسافة 5ر1 مليون كيلومتر يتكون من منطقتين احدهما الظل الدامس والمنطقة الاخرى هي منطقة الظليل او شبه الظل حيث يختلط ضوء الشمس مع ظل الارض وينتج عنه منطقة رمادية اللون اذا عبرها القمر لا يلاحظ حدوث خسوف عليه.